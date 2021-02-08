Грабители избили тамбовского пенсионера и отобрали у него полмиллиона рублей, спрятанные под постельным бельем

В Пичаевском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Рассказово, которые обвиняются в совершении грабежа.

Как установило следствие, двое рассказовцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились обокрасть 84-летнего жителя с. Рудовка Пичаевского района. Мужчины знали, что у пенсионера дома хранится крупная сумма денег, об этом им как-то говорила его родственница.

Зная, что в силу своего преклонного возраста пенсионер не сможет сопротивляться, они пришли к нему домой и избили его. Обыскав помещение, злоумышленники нашли 565 тысяч рублей, спрятанные под постельным бельем.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Пичаевский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.