Спецслужбы проверяют информацию о минировании школ на Тамбовщине

Спецслужбы Тамбовской области проверяют информацию о минировании ряда учебных учреждений региона. Утром 8 февраля родителям школьников Тамбова, Мичуринска, Рассказово, а также Рассказовского, Знаменского, Бондарского и Сампурского районов сообщили, что детям следует остаться дома, занятия для них проведут в дистанционном формате.

- В настоящее время в Тамбовской области по данному факту проводится проверка, - сообщают в региональном управлении образования и науки. - Как правило, данные сообщения оказываются ложными. Однако по каждому отдельному случаю проводится тщательное обследование помещений и эвакуация людей.

Сообщения, как стало известно, носят массовый характер по всей стране. Занятия отменили в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки и Благовещенска.