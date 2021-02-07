Четыре сотрудника свинокомплекса отравились после дезинфекции

ЧП случилось на откормочной площадке «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», которая расположена в селе Максимовка. Ранее здесь выявили очаг африканской чумы свиней.

Как сообщили в областной прокуратуре, во время санитарной обработки помещений произошел групповой несчастный случай. Химвеществами отравились четыре человека. Их отправили в больницу.

Ведомство начало свою проверку. Также прокуратура отправила в Гострудинспекцию требование разобраться: соблюдалось ли трудовое законодательство в части охраны труда, а Роспотребнадзор проверить нормы санитарного законодательства при организации и проведении указанного вида работ.