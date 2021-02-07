Пятеро детей заразились коронавирусом в Тамбовской области

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 140 человек. Об этом рассказали в оперштабе 7 февраля. Среди инфицированных: 51 мужчина, 84 женщины, пятеро детей (мальчик 8 лет, девочки 6,12,13,16 лет). Возраст взрослых от 18 до 88 лет. Общее количество случаев COVID-19 в регионе увеличилось до 23560.

21528 пациентов выздоровели: 10313 выписали из стационара, 11215 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 683 человека, из них с пневмонией 649. На домашнем карантине 2543 тамбовчанина. Сняты с наблюдения на дому – 42393. Выписали из больниц – 14832. Сделали прививки от коронавируса 16292 человека. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 1120 человек.