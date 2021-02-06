В системе водоснабжения Тамбова произошел технический сбой

Коммунальщики уверяют, что вода безопасна для использования Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

6 февраля врио главы Тамбова Максим Косенков вызвал для срочного доклада руководство АО «Тамбовские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора Геннадия Иващенко и начальника службы Александра Макшакова. Как отметил Максим Юрьевич, со вчерашнего вечера ему лично, а также в администрацию города и центральную городскую диспетчерскую начали поступать обращения жителей Советского района Тамбова с жалобами на качество холодной воды — горожане отмечают, что из их крана течет мутная вода.

Максим Косенков раскритиковал водоканал за отсутствие информационной работы с населением: никаких пояснений о причинах и ходе устранения этой проблемы не было размещено ни на официальном сайте, ни в социальных сетях, также не были даны необходимые разъяснения и о допустимости использования горожанами такой воды.

Как пояснил Геннадий Иващенко, проблема возникла из-за кратковременного технологического сбоя, в результате которого в систему попала вода, неочищенная от железа. В настоящее время ведется промывка системы и локально мутная вода еще может сохраняться. Полное решение проблемы ожидается в ближайшие часы. В целом же, по словам руководителя АО «ТКС», проблема с водой устранена и ее можно использовать без опасения за свое здоровье. Вместе с тем, воду перед употреблением рекомендуется кипятить.

Врио главы города Максим Косенков отметил, что работа по устранению проблемы организована без должного контроля со стороны руководства водоканала. Максим Юрьевич потребовал наладить обратную связь с населением, в частности, обзвонить жителей, которые со вчерашнего вечера жаловались на качество воды и убедиться в решении проблемы. Такое же поручение дано центральной городской диспетчерской города.

- Администрация города направит пробы воды, взятые вчера из сетей Советского района, на экспертизу в Роспотребнадзор для дополнительной проверки ее безопасности для горожан, - сообщает пресс-служба мэрии.