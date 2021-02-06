Жители поселка в Мичуринском районе получают некачественную питьевую воду

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области поступила коллективная жалоба жителей поселка Садострой Мичуринского района на бездействие администрации Изосимовского сельсовета по решению вопроса по обеспечению жителей поселка питьевой водой надлежащего качества.

Люди сообщили, что питьевую воду, которая поступает в их дома, невозможно использовать для приготовления пищи, также она непригодна для хозяйственных нужд, так как имеет коричневый цвет.

Уполномоченный обратился в местную администрацию и рекомендовал принять срочные меры, чтобы исправить ситуацию, а также обратился в прокуратуру Мичуринского района и региональное Управление Роспотребнадзора в Тамбовской области.

Санитарные врачи провели проверку и подтвердили, что питьевая вода в поселке Садострой Мичуринского района Тамбовской области по санитарно-химическим показателям: «цветность», «мутность», «железо» не соответствует требованиям санитарного законодательства РФ. За выявленные нарушения требований санитарного законодательства в отношении обслуживающей организации ООО «Исток» возбуждено административное производство по ст. 6.5 КоАП РФ.

Прокуратурой Мичуринского района в адрес ООО «Исток» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства. Однако все эти меры не помогли, качество питьевой воды не изменилось.

- Прокуратурой в Мичуринский районный суд готовится исковое заявление о признании бездействия незаконным и обязании обеспечить жителей поселка Садострой питьевой водой надлежащего качества, - сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека по региону.