Тамбовские спортсмены участвуют в отборочных соревнованиях Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады – 2022. Они проходят в Казани. Наши спортсмены будут соревноваться в беге на снегоступах и лыжных гонках.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады – одно из самых престижных спортивных мероприятий. Россия их примет впервые. Они пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Ожидается участие 2 тысяч спортсменов и юнифайд-партнеров из 108 стран.

Предстоящая Олимпиада знаковая для спортсменов Тамбовской области. Команда региона проходит отборочные соревнования для участия в ней. Кроме того, послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани – 2022 выбрана тамбовчанка – Татьяна Баранова, победитель Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в беге на снегоступах (Австрия, 2017 г.), серебряный призер Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в беге на 800 м (Дубай, 2019 г.).

- Юная спортсменка пронесет факел на открытии Игр, а также примет участие в качестве спортсмена: пробежит дистанцию на лыжах, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Спортсменка занимается под руководством тренера спортивно-адаптивной школы Александра Альбицкого. Оргкомитет Специальной Олимпиады назначил именно его старшим тренером сборной команды России по лыжным гонкам Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады – 2022.