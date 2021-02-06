Тамбовчанам повысили социальные выплаты

ОПФР по Тамбовской области сообщает, что с 1 февраля 2021 года увеличены некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.

Прежде всего, на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн. россиян, пользующихся правом на федеральные льготы (в Тамбовской области получателями ЕДВ являются 129 тыс. человек). К таким категориям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля 2021 года выросла до 1 211,66 рубля в месяц.

Помимо этого, с февраля увеличено пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты с февраля составляет 6 424,98 рубля.

- Всего на индексацию социальных выплат россиян с февраля 2021 года направлено 435 миллиардов рублей. Ранее в январе 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%, - говорят в ОПФР по Тамбовской области.