На отлов бездомных собак в Тамбове выделили почти 9 миллионов рублей

Пока в городе не решен вопрос с приютом для бродяг, отлавливать их нельзя Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На отлов безнадзорных собак в Тамбове из областного бюджета выделили 8 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом на заседании Тамбовской городской думы рассказал временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Максим Косенков. Для сравнения, в прошлом году на эти цели предназначалось менее 2 миллионов рублей.

- Учитывая, что после изъятия с улицы, предполагается проведения ряда мероприятий (содержание, вакцинация, стерилизация), средств хватит на отлов более 1 тысячи особей, при том, что по нашим расчетам, сейчас в городе порядка 3 тысяч бездомных собак, - поясняет Максим Юрьевич.

Но начать работу по регулированию численности безнадзорных животных в областном центре пока не могут. Для этого необходим приют, куда будут помещаться животные с улицы. В планах – разместить собак в АНО «Доброе сердце», но его возможностей на сегодняшний день не хватает, поэтому встает вопрос о расширении площади приюта этой организации. «Прирастить» планируют участок площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Правда решение этого вопроса упирается в бюрократические формальности. Зоозащитная организация не может получить участок без проведения конкурса. Максим Косенков обратился к присутствовавшему на заседании депутату облдумы Юрию Кузьменко, с просьбой на уровне регионального заксобрания проработать решение этой проблемы.