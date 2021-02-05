В Тамбове объявили новый конкурс на главу города

Правила выбора мэра претерпели изменения

5 февраля в Тамбовской городской Думе прошло внеочередное заседание, на котором депутаты утвердили изменения в положение о «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области». Нововведения касаются возраста претендентов на пост градоначальника, теперь кандидату должно быть 21 год, а раньше к конкурсу допускались претенденты с 18 лет. Также установлено фиксированное число членов конкурсной комиссии – 12 человек. Есть еще ряд изменений, которые позволят усовершенствовать процедуру выборов главы города. Кроме того, стала известная дата проведения следующего конкурса, потому что предыдущий, прошедший 20 января, признали несостоявшимся.

- Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тамбова состоится 27 апреля в 10 часов, сообщают в Тамбовской городской Думе.