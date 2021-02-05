Более чем на 20 улицах в Тамбове отключат электричество

Администрация города предупреждает тамбовчан об очередных отключениях света в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ. В понедельник, 8 февраля, в областном центре временно не будет электричества более чем на 20 улицах.
Свет отключат по следующим адресам:
с 8.30 до 12.00
по ул. Московской, д. 10-12;
по ул. Чумарсовской, д.1-15;
по пер. Колодезному, 1-9;
по ул. Глинной, д. 1-19;
по ул. Пролетарской, д. 2-42;
с 9.00 до 11.30
по ул. Ореховая, д. 10-14;
по ул. Победы, д. 7;
с 9.00 до 15.00
по ул. Б.Васильева, 18-20;
с 13.00 до 16.00
по ул. Базарной, д. 58-76;
по ул. Комсомольской, д. 52-124;
по ул. Ленинградской, д. 76-112;
с 13.30 до 16.30
по пр. Стременному, д. 1-44;
по ул. К.Московского, д. 38-82;
по ул. Эскадронной, д. 3-41;
по пр. 1 Эскадронному, д. 2-10;
по пр. 2 Эскадронному, д. 3-11;
с 9.00 до 12.00
по ул. Социалистической, д. 55-100;
по ул. Летней, д. 56-98;
по ул. Жемчужникова, д. 59-98;
по ул. К.Маркса, д. 465-501;
по ул. Воровского, д. 55-98;
по ул. Фиолетова, д. 4-26;
с 13.00 до 16.00
по ул. К.Маркса, д. 46-70;
по ул. А.Бебеля, д. 31-74.