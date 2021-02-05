Более чем на 20 улицах в Тамбове отключат электричество

Администрация города предупреждает тамбовчан об очередных отключениях света в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ. В понедельник, 8 февраля, в областном центре временно не будет электричества более чем на 20 улицах.

Свет отключат по следующим адресам:

с 8.30 до 12.00

по ул. Московской, д. 10-12;

по ул. Чумарсовской, д.1-15;

по пер. Колодезному, 1-9;

по ул. Глинной, д. 1-19;

по ул. Пролетарской, д. 2-42;

с 9.00 до 11.30

по ул. Ореховая, д. 10-14;

по ул. Победы, д. 7;

с 9.00 до 15.00

по ул. Б.Васильева, 18-20;

с 13.00 до 16.00

по ул. Базарной, д. 58-76;

по ул. Комсомольской, д. 52-124;

по ул. Ленинградской, д. 76-112;

с 13.30 до 16.30

по пр. Стременному, д. 1-44;

по ул. К.Московского, д. 38-82;

по ул. Эскадронной, д. 3-41;

по пр. 1 Эскадронному, д. 2-10;

по пр. 2 Эскадронному, д. 3-11;

с 9.00 до 12.00

по ул. Социалистической, д. 55-100;

по ул. Летней, д. 56-98;

по ул. Жемчужникова, д. 59-98;

по ул. К.Маркса, д. 465-501;

по ул. Воровского, д. 55-98;

по ул. Фиолетова, д. 4-26;

с 13.00 до 16.00

по ул. К.Маркса, д. 46-70;

по ул. А.Бебеля, д. 31-74.