Тамбовчанина задержали за серию дачных краж в Чистых прудах

В дежурную часть полиции ОМВД по Тамбовскому району 4 февраля поступили сообщения от владельцев дачных участков в поселке Чистые пруды. Полицейские установили, что неизвестный проникал в дома одним и тем же способом, разбивая окно.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 42-летний тамбовчанин. Как оказалось, 21 января мужчина украл из дачного дома, принадлежащего 54-летнему жителю, телевизор, микроволновую печь и торшер, а у его соседа часом позже похитил электрическую плитку, чайник и стиральную машинку.

На место преступление в это же дачное сообщество злоумышленник прибыл спустя 2 дня. На этот раз мужчина обворовал дом 66-летнего пенсионера. Его добычей стала электрическая плита и музыкальный центр.

Выяснилось, что ранее тамбовчанин уже имел проблемы с законом. В настоящее время проверяется его причастность к аналогичным кражам имущества. Теперь задержанному придется вернуть материальный ущерб из своего кармана.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.