Перепись населения в Тамбовской области передвинули на сентябрь

Правительство приняло решение о повторном переносе основного этапа Всероссийской переписи населения. Сроки с апреля 2021 года сдвигаются на сентябрь.

Проведение основного этапа переписи населения перенесли из-за сохраняющей неопределенность эпидемиологический ситуации. Сентябрь выбран на основании анализа ситуации с COVID-19 в 2020 году. Кроме того, именно в сентябре можно будет застать большинство россиян по месту их проживания. Важно, что новые сроки позволят остаться в рамках рекомендованного ООН периода для проведения общенациональных переписей населения. Это обеспечит точность собранных данных.

Несмотря на то, что уже проведена большая подготовительная работа, новые сроки проведения Всероссийской переписи населения внесут в нее некоторые коррективы. Речь, прежде всего, идет об актуализации адресного хозяйства региона.

- В течение года вводятся новые дома, аварийные строения выводятся из эксплуатации. Нам предстоит актуализировать всю информацию по адресному хозяйству, чтобы к сентябрю иметь реальные данные, на которые будут опираться переписчики, - сказал руководитель Тамбовстата Владимир Рукин.

Напомним, изначально основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти в октябре 2020 года. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации его перенесли на апрель 2021 года. Теперь сроки сдвинуты на сентябрь. Вместе с тем, перепись в труднодоступных регионах страны проходит по утвержденному графику.