В Тамбовской области врачи продавали больничные

В региональном СКР возбудили уголовные дела в отношении трех медработников одной из районных больниц, которые подозреваются в торговле больничными. Им вменяют ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, подозреваемые (врачи различных специализаций) получали незаконное денежное вознаграждение за выдачу листов нетрудоспособности без проведения фактического медицинского осмотра и обследования пациентов. Взятки врачи получали путем безналичных перечислений им денежных средств на банковские карты сотрудником регистратуры медицинского учреждения. Размер вознаграждения за один «больничный лист» варьировался от 2500 до 6000 рублей. Преступления выявлены сотрудниками УЭБ и ПК регионального управления МВД России.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление иных эпизодов аналогичной преступной деятельности, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Также в рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действиям посредника и граждан, незаконно получавшим листы нетрудоспособности.