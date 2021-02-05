Тамбовская пенсионерка отдала грабителю из Волгоградской области 100 тысяч рублей

Мужчина пришел в дом к пожилой женщине, предложив ей купить постельное белье и одеяла Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области полицейские раскрыли грабеж, совершенный 21 января 2021 года в селе Ранино Мичуринского района. Днем к 70-летней пенсионерке зашли неизвестные молодые люди с предложением купить у них постельное белье и одеяла. Хозяйка попыталась вежливо отказаться, однако один из мужчин потребовал принести ему 100 тысяч рублей. Женщина под угрозой применения насилия выполнила требования незнакомца, после чего они ушли.

По горячим следам найти преступника не удалось, однако 4 февраля оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний мужчина, проживающий в Волгоградской области. При опросе в отделе полиции он дал признательные показания. Часть похищенной суммы была изъята.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией статьи виновный может быть наказан лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей. Кроме того, он обязан возместить материальный ущерб потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.