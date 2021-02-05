В Тамбове у двух автобусов изменится расписание движения

С 8 февраля в Тамбове изменится расписание движения автобусов, следующих по маршрутам № 15 «Магистральная – ТЭЦ» и № 41 «Автовокзал «Тамбов» — Пигмент». Как сообщает пресс-служба городской администрации, корректировка была проведена для удобства горожан в связи с их обращениями.

Новое расписание движения автобуса №15 можно узнать сайте муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» в разделе «Расписания». Что касается маршрута №41, то теперь на остановку «Автовокзал «Тамбов» вместо 7:10 автобус будет прибывать в 7:05.