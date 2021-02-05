Житель Тамбовской области до смерти избил приятеля, который его оскорбил

В Кирсановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 31 января этого года подозреваемый выпивал вместе с компанией знакомых в доме у одного из них. Во время общения общения один из мужчин нецензурно выразился в адрес подозреваемого, что сильно разозлило последнего. Он избил своего обидчика, после чего ушел домой.

На следующий день 54-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.