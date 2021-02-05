В Мичуринске построят спортивно-тренировочный центр за 300 млн рублей

В Мичуринске построят многофункциональный спортивно-тренировочный центр. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, в скором времени начнутся строительные работы.

Комплексу дадут название «Мичуринский». Он будет самым крупным в городе. В нем расположится легкоатлетическая зона, зал дзюдо и бокса, тренажерный зал и зал для фитнеса. В состав центра также войдет лечебно-восстановительный комплекс.

- На строительство «Мичуринского» будет выделено около 300 миллионов рублей. Финансирование направят из федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области». Предполагаемая дата окончания строительства — 2022 год, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.