Волонтеры отряда «Лиза Алерт» приглашают тамбовчан на полевую тренировку

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» ждут новых волонтеров. 7 февраля в 10 часов пройдёт полевая тренировка для добровольцев.

- Скоро начнётся сезон, а значит, нам нужны подготовленные поисковики. На тренировке мы расскажем, как работать с компасом, навигатором и рацией, а также дадим возможность применить полученные знания на практике, - рассказали в отряде.

Зарегистрироваться на полевую тренировку можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1u-oCoGhHMq.

Координаты штаба: 52.72171° 041.55964° (по Рассказовскому шоссе, поворот на тубдиспансер, далее прямо до источника).

Волонтеры отмечают, что на такую тренировку следует одеться теплее и взять с собой еду.

- Отряд «Лиза Алерт»работает в Тамбове уже четыре года, осуществляет и координирует поиски пропавших людей, выступает с законодательными инициативами, проводит обучающие и просветительские мероприятия, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.