В Тамбове пройдут крупные соревнования по греко-римской борьбе

5 февраля в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» состоится одно из крупнейших мероприятий спортивного календаря федерации спортивной борьбы России – первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. Тамбов этот значимый турнир принимает во второй раз. Соревнования включены в план мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, в соревнованиях примут участие представители всех регионов ЦФО - около 150 юниоров в возрасте до 21 года. Они разыграют не только комплекты медалей в своих весовых категориях, но и право выступить на первенстве России 2021 году.

Турнир будет проходить два дня. Наш регион на турнире представит команда, в составе которой опытные борцы – победители и призеры первенства России братья Александр и Сергей Малютины, Ибрагим Далаев.

- Проведение таких крупных соревнований важно для популяризации вида спорта – турнир представительный, его посещают жители Тамбова, смотрят сюжеты по телевидению. После таких соревнований родители охотнее приводят детей в секции, количество занимающихся увеличивается. Это подтверждает тот факт, что борьба никого не оставляет равнодушным, - подчеркнул вице-президент региональной федерации Александр Орлов.