Тамбовщине выделили 17,8 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом

Российское правительство выделило из резервного фонда средства на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Соответствующий документ подписан главой кабинета Михаилом Мишустиным. Тамбовская область в феврале на эти цели получила 17,8 миллиона рублей.

- Ранее в регион направлено два финансовых транша: 37,9 и 20,9 миллионов рублей. Всего на бесплатное лекарственное обеспечение больных коронавирусом на дому Тамбовской области выделено около 77 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации региона.