В Тамбове не будут сносить памятник Ленину

У памятника "вождю" традиционно проводятся городские массовые мероприятия Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

4 февраля в Тамбове на Совете по монументальному искусству рассмотрели обращения жителя города Тамбова Анатолия Новокрещенова, который обратился с предложением демонтировать или перенести памятник Владимиру Ленину, расположенный на главной площади города. По мнению тамбовчанина, ему не место в центре города. Вместо этого мужчина предлагал установить на центральной городской площади монумент воеводе Роману Боборыкину. Ни одно из этих предложений реализовано не будет.

- Инициативу о демонтаже или переносе памятника Ленину не поддержали, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской думы. - По единогласному решению членов Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе обращение, которое поступило от жителя города, сегодня было рассмотрено и отклонено.