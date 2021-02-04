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В Тамбове не будут сносить памятник Ленину

Совет по монументальному искусству отклонил предложение о демонтаже монумента
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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У памятника "вождю" традиционно проводятся городские массовые мероприятия

У памятника "вождю" традиционно проводятся городские массовые мероприятия

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

4 февраля в Тамбове на Совете по монументальному искусству рассмотрели обращения жителя города Тамбова Анатолия Новокрещенова, который обратился с предложением демонтировать или перенести памятник Владимиру Ленину, расположенный на главной площади города. По мнению тамбовчанина, ему не место в центре города. Вместо этого мужчина предлагал установить на центральной городской площади монумент воеводе Роману Боборыкину. Ни одно из этих предложений реализовано не будет.

- Инициативу о демонтаже или переносе памятника Ленину не поддержали, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской думы. - По единогласному решению членов Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе обращение, которое поступило от жителя города, сегодня было рассмотрено и отклонено.