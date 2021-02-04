Тамбовчанину, сломавшему руку полицейскому, назначили условный срок и 50 тысяч моральной компенсации

В Тамбовском районе суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как установили следствие и суд, 27 июля 2020 года находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина при доставлении его в отдел полиции для оформления административного материала за мелкое хулиганство, наручниками ударил полицейского по правой кисти руки.

У стража порядка врачи диагностировали закрытый перелом пястной кости со смещением, квалифицируемый как средний тяжести вред здоровью человека.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с взысканием с него в пользу потерпевшей стороны 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.