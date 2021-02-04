В Тамбове 13 февраля состоится «Лыжня России-2021»

Тамбов на соревнованиях представят более 3000 человек различного возраста

В Тамбове 13 февраля на лыжном стадионе «В парке «Дружба» состоится «Лыжня России -2021». Лыжная гонка на Тамбовщине проводится уже в 17-ый раз. Начало соревнований – 13:00.

- Погодные условия в этом году не ставят под сомнение проведение лыжной гонки, надеемся, что и снежный покров будет достаточным, и температура воздуха будет комфортной в день проведения соревнований. Это любимые тамбовчанами соревнования и очень массовые: участвуют дети, взрослые, ветераны, целые семьи выходят на старт, - сказал начальник отдела управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Алексей Корявин.

По информации управления, численность делегаций из районов и городов Тамбовщины составляет в среднем от 30 до 100 человек. Ежегодно самым многочисленным бывает представительство Тамбовского района. Это порядка 150 человек.

Тамбов на соревнованиях представят более 3000 человек разного возраста. Отметим, что «Лыжня России» популярна среди трудовых коллективов. Традиционно в них участвуют команды из различных организаций: УМВД России по Тамбовской области, УФСБ по Тамбовской области, Почта России, войсковая часть 54607, спортивные центры и многие другие.