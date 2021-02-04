Тамбовчанку лишили материнских прав на четверых детей

Жительницу Уметского района в суде лишили родительских прав на четверых детей. С таким иском обратилось управление образования и науки Тамбовской области. В 2018 году женщину уже ограничивали в правах на троих детей. Ребят устроили в приемную семью в Краснодарском крае. В 2019 году у нерадивой матери появился еще один малыш. Девочку отправили в Дом ребенка, где она должны была пробыть один год. Но по прошествии этого времени мать не забрала девочку, а во время ее пребывания там, не навещала и не интересовалась ее судьбой.

Выяснилось также, что с момента ограничения родительских прав в отношении старших детей мать никак не изменила свой образ жизни. Она не принимает участия в содержании своих детей, проявляет равнодушие к их судьбе. Не предприняла никаких мер, чтобы вернуть их в семью. По месту жительства характеризуется с отрицательной стороны, ведет аморальный образ жизни, не работает, периодически употребляет спиртные напитки, имеет задолженность по выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

- Участвующий в деле прокурор в своем заключении по делу указал на законность и обоснованность исковых требований истца, на необходимость их удовлетворения, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.