Тамбовчанин украл забор, чтобы сдать его в пункт приема металла и купить спиртное

В дежурную часть полиции города Тамбова поступило сообщение о том, что неизвестный похитил с территории частного заброшенного дома на улице Мичуринской часть металлического забора. Как оказалось, злоумышленник разбирал забор на части в течение двух месяцев.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что к краже причастен 60-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина в темное время суток приходил на территорию частного владения и с помощью специального инструмента пилил ограждение. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на алкоголь.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.