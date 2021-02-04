Под Тамбовом «УАЗ Пикап» дорожной службы «догнал» иномарку

Водитель пикапа врезался в находившийся впереди автомобиль Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 3 февраля в 6 часов утра на 3 километре автодороги «Подъезд к г. Тамбову», проходящей по территории Тамбовского района. 59-летний водитель автомобиля дорожной службы «УАЗ Пикап», не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди машины и столкнулся с «Hyundai Solaris», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «Hyundai Solaris», женщины 24 и 32 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.