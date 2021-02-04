В Тамбовской области мужчина скончался после удара кулаком в живот

В Мичуринском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 28 января этого года у подозреваемого произошел конфликт с 49-летним односельчанином, который стал припоминать ему старые обиды, в том числе обвинил в хищении имущества.

Затем словесная ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый со значительной силой ударил односельчанина кулаком в живот. Через некоторое время состояние потерпевшего ухудшилось, и его госпитализировали в медицинское учреждение, где 1 февраля он скончался от тупой травмы живота, повлекшей разрыв внутреннего органа и развитие перитонита.

- Следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.