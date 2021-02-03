Вице-губернатора Алексея Кондратьева освободили от должности

Алексей Кондратьев Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменения. С 3 февраля по распоряжению губернатора Александра Никитина от занимаемой должности освобожден и.о.заместителя главы администрации региона Алексей Кондратьев. На этом посту он проработал всего 4 месяца (с начала октября 2020 года). Кондратьев курировал управление лесами, управление по охране окружающей среды и природопользованию, управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области.

- Исполнение обязанностей Алексея Кондратьева временно возложено на и.о. заместителя главы администрации области Сергея Юхачева, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, в 2010 году Алексей Кондратьев занимал пост главы города Тамбова (при сити-менеджере Александре Боброве), с 2015 года представлял наш регион в Совете Федерации РФ.