В Тамбове 4 февраля без света останутся сотни жилых домов

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с проведением персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» неотложных ремонтных работ 4 февраля с 14.00 до 16.30 будет прекращена подача электроэнергии потребителям Советского района города Тамбова от 49 трансформаторных подстанций.

Свет отключат в школе №33 (ул. Гастелло, 38), многопрофильном кадетском корпусу (Тамбов-4, 20/7), а также в детских садах «Тополек» (ул. Полынковская, 53), «Жемчужинка» (Тамбов-4, 10а), «Лучик» (ул. Физкультурников, 14), филиале городской больницы №4 (ул. Гагарина, 143б) и федеральном казначействе (ул. Гастелло, 52а).

Кроме того, электроэнергия не будет подаваться на котельные по адресам ул. Гастелло, 11, 38, ул. Паравозная, 5, ул. Бастионная, 3, ул. Авиационная, 141а, ул. Физкультурников, 1, ул. Делегатская, 20в, Тамбов-4; ЦТП по ул. Полынковская, 51, 53, 55, 57, 59, 67, ул. Авиационная, 137, Тамбов — 4, 1, 2, 4, 5, 6, 9-19, 21, 22, 23, 24, 26-32, 35, 36, 38, 41, 51, 52, 53, ул. Сенько, 26а; насосные по ул. Полынковская, 59а и ул. Сенько, 26а; скважины по ул. Бастионная, 1 и Тамбов-4, 13; АТС по ул. Авиационная, 137 и ул. Ванина, 3; ГРП №3 «Тамбовоблгаз» по ул. Фрунзе, 59.

Временно без света останутся тамбовчане, проживающие в многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Дегтярева, 55а, 57; ул. Елецкая, 12, 12а, 56, 58, 60; ул. К. Московского, 12; ул. Гастелло, 11, 36, 59, 59а, 59б, 48, 50, 54, 6, 58, 60, 70, 72, 76, 74; ул. Мастерских, 11; ул. Полынковская, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 59а, 61, 62, 63, 65, 65а, б, в, 67, 68, 81; ул. Авиационная, 137, 141 корп. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ул. Бастионная, 3, 10; 1-й Авиационный пр., 106, 112;ул. Ванина, 4; ул. Солнечная, 5, 6, 7, 12, 14; ул. Физкультурникнов, 1, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17; ул. Фрунзе, 47/1; Тамбов-4, 1-15, 20, 22, 27, 29, 31, 32; ул. Сенько, 4, 9, 24а, 26а; ул. Желобинского, 32, 35, 36, 37; ул. Авдеева, 18-28; ул. Усеевича, 8, 9, 10, 11, 11а, 12а.

В зоне отключения окажутся частные дома по ул. К. Московского, Мира, Оружейная, Гастелло, Дегтярева, Буденного, Мастерских, Чехова, Кольцова, Воронежская, Добролюбова, Петропавловская, Елецкая, Липецкая, Саратовская, Гагарина, Ерофеевская, Задонская, Усманская, Паровозная, Ртищевская, Вагонная, Авиационная, Эскадронная, Н.-Стременная, 40 лет Октября, Полынковская, Ванина, Дорожная, Физкультурников, Фрунзе, Солнечная, Осипенко, Серова, Сенько, Усиевича, Районная, М. Расковой, проездам Кольцова, Стременной, Физкультурников, Верхний, Летный, переулкам Летный, Районный, пл. Мастерских, Козловский тупик.