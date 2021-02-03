В шести селах и деревнях Тамбовщины сняли карантин по бешенству

В шести населенных пунктах Тамбовской области отменили карантин, который вводили из-за обнаруженных на этих территориях бешеных животных.

- Ограничения снимаются в связи с выполнением всех специальных мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотических очагов и истечением 2 месяцев со дня последнего заболевания животных бешенством, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Карантин вводили в рабочем поселке Ржакса, с. Каменка Ржаксинского района, с. Караул Инжавинского района, рабочем поселке Инжавино, д. Карловка и селе Троицкий Росляй Токаревского района.

Одновременно ведомство сообщает о карантине по бешенству, который установили на ул. Гагарина города Жердевки. Здесь нашли бешеную собаку.