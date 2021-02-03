Тамбовчане могут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги

В Тамбовской области, как и по всей России, заработала система онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса. Заявку можно отправить из любого региона через портал «Госуслуги».

Для этого на портале нужно зайти в раздел «Вакцинация от COVID-19» и нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию». После этого следует выбрать удобный пункт, дату и время процедуры. В случае отсутствия свободных мест, можно записаться в лист ожидания. Тогда сотрудник учреждения сам позвонит пользователю, чтобы уточнить дату вакцинации.

Помимо записи на вакцинацию, на портале госуслуг есть информация, кому прививка противопоказана, а кто проходит её в приоритетном порядке. Кроме того, описывается порядок процедуры: когда вводят первый и второй компоненты. Указано, и что взять с собой, отправляясь на прививку.

Ранее Центр управления регионом запустил ресурс, где тамбовчане могут получить всю необходимую информацию о вакцинации.

- По данным управления здравоохранения области, на конец января первый компонент вакцины получили более 16 тысяч тамбовчан, причем 729 человек прошли уже через два этапа, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В феврале в регион поступит более 32 тысяч комплектов вакцины «Спутник V».