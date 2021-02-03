В Тамбовской области иностранец пытался подкупить полицейского 20-ю тысячами рублей

В ноябре прошлого года полицейский МОМВД России «Рассказовский» проводил проверку в одном из магазинов и обнаружил, что у владельцев торговой точки нет документов на право розничной торговли, отсутствуют сертификаты на одежду, а также не заключены трудовые договора с работниками. Не желая дальнейших разбирательств, представитель магазина передал сотруднику полиции 20 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы его не привлекали к ответственности. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался.

По данному факту в Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области в отношении 47-летнего гражданина иностранного государства возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

- По делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.