В Тамбовской области менеджер салона сотовой связи продавал данные абонентов

В следственном отделе по городу Мичуринску СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Парня подозревают в совершении преступления по ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

По версии следствия, менеджер салона сотовой связи имел доступ к данным о входящих и исходящих звонках клиентов, соединениях и т.д. Молодой человек просматривал их, копировал в электронной форме на свой персональный компьютер и за деньги, без согласия абонентов или соответствующего решения суда, передавал их другим людям.

Таким образом, он нарушал гарантированное Конституцией РФ право граждан на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и телефонных переговоров, личную и семейную тайну.

- Преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.