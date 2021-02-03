Тамбовчанина задержали за кражу древесины

В дежурную часть отделения полиции поселка Сатинка 2 февраля поступило сообщение о краже. Как оказалось, в 1 км от населенного пункта неизвестный совершил кражу древесины. Полицейские прибыли на место совершения преступления и обнаружили спилы четырех крупных деревьев березы.

Выяснилось, что злоумышленник передвигался на тракторе. В ходе розыска стражи порядка задержали 58-летнего мужчину. Полицейские изъяли похищенную древесину, бензопилу, а также металлический трос и трактор МТЗ-80.

- По словам задержанного, деревья он спилил еще 30 января и собирался распилить березы на дрова для личных нужд. Теперь мужчине придется возместить материальный ущерб, причиненный лесному хозяйству, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.