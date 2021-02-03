В Тамбове раскрыли изнасилование и разбой 30-летней давности

Преступника вычислили по одному отпечатку пальца, оставленного на окне Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и изнасиловании женщины, которое произошло весной 1991 года. По данным следствия рано утром 18 апреля 1991 года в квартиру на первом этаже через открытую форточку проник молодой человек, который подошел к спящей на кровати 31-летней женщине, разбудил ее и, угрожая ножом, изнасиловал. Затем он потребовал отдать ему серьги и имеющиеся дома деньги, и, забрав все это, скрылся. Тамбовчанка обратилась в полицию. Эксперты, которые осматривали место преступления, обнаружили отпечатки пальцев на внешней и внутренних сторонах окна. Практически все они были смазаны и непригодны для идентификации личности, лишь один след специалисты сочли подходящим. Найти насильника и грабителя сразу не удалось. Из-за того, что личность его была не установлено, уголовное дело приостановили, оно перешло в категорию, так называемых, уголовных дел «прошлых» лет. После создания в 2007 году Следственного комитета сначала при прокуратуре РФ, а затем в 2011 году как самостоятельного следственного органа, материалы этого преступления передали из прокуратуры в региональное следственное управление, где работу по раскрытию и расследованию таких преступлений проводит отдел криминалистики.

Криминалисты следственного управления совместно с сотрудниками УМВД по Тамбовской области продолжали работу по установлению виновного в этих преступлениях. И вот спустя почти 30 лет, при очередной проверке данных, автоматизированная система дактилоскопических учетов выдала совпадение - обнаруженный в 1991 году при осмотре места происшествия след пальца руки принадлежит 55-летнему, ранее судимому жителю одного из райцентров области. Мужчина не раз привлекался к ответственности за хищение чужого имущества. Официально он числится безработным. После того, как личность подозреваемого установили, уголовному делу вновь дали ход. К его расследованию привлекалась жертва преступления, которой на сегодняшний день 61 год.

- Следователи предъявили мужчине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 162 УК РФ (разбой), - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.