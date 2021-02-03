Мошенники оформили на тамбовского пенсионера кредит в 300 тысяч рублей

В Тамбовской области пенсионер из села 2-я Гавриловка стал жертвой мошенников. В конце января этого года ему поступил звонок от неизвестного лица, представившегося банковским работником.

Мужчину убедили, что на его имя пытаются оформить кредит, и если это делает не сам владелец счета, то ему необходимо прекратить данную операцию, в чем ему помогут «сотрудники банка».

Пенсионер поверил звонившим и выполнил все указания. Спустя какое-то время он понял, что попался на уловки мошенников, несмотря на то, что в августе прошлого года с ним проводилась профилактическая беседа участковым полицейским.

- Кредит все же был оформлен на его имя звонившими «сотрудниками банка». Мужчина лишился 300 653 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.