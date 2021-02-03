В Тамбове обесточат 18 улиц из-за ремонтных работ

Администрация города Тамбова сообщает об очередных отключениях электроэнергии 4 февраля. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ. Света временно не будет на 18 городских улицах.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 16.00

по ул. Степной, д. 71-91;

по ул. Лысогорской, д. 2-19;

по ул. Загородной, д. 1-19;

по ул. Трудовой, д. 2-20;

по ул. Широкой, д. 102-114;

с 9.00 до 11.30

по ул. Магистральной, д. 1;

по ул. Рылеева, д. 94-98;

с 14.00 до 16.00

по ул. Пролетарской, д. 273/131;

по ул. Студенецкая набережная, д. 63-109;

с 9.00 до 12.00

по ул. Самарской, д. 2-14;

по ул. Уральской, д. 22-68;

по пр. Садовому, д. 5-29;

по пр. Уфимскому, д. 1-52;

по пр. Оренбургскому, д. 1-68;

по ул. Подбельского, д. 1-97;

по пр. Астраханскому, д. 5-74;

с 13.00 до 16.00

по ул. Ванина, д. 1-29;

по ул. 40 лет Октября, д. 54-98.