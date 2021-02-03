В Тамбове обесточат 18 улиц из-за ремонтных работ

Администрация города Тамбова сообщает об очередных отключениях электроэнергии 4 февраля. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ. Света временно не будет на 18 городских улицах.
Электроэнергию отключат по следующим адресам:
с 9.00 до 16.00
по ул. Степной, д. 71-91;
по ул. Лысогорской, д. 2-19;
по ул. Загородной, д. 1-19;
по ул. Трудовой, д. 2-20;
по ул. Широкой, д. 102-114;
с 9.00 до 11.30
по ул. Магистральной, д. 1;
по ул. Рылеева, д. 94-98;
с 14.00 до 16.00
по ул. Пролетарской, д. 273/131;
по ул. Студенецкая набережная, д. 63-109;
с 9.00 до 12.00
по ул. Самарской, д. 2-14;
по ул. Уральской, д. 22-68;
по пр. Садовому, д. 5-29;
по пр. Уфимскому, д. 1-52;
по пр. Оренбургскому, д. 1-68;
по ул. Подбельского, д. 1-97;
по пр. Астраханскому, д. 5-74;
с 13.00 до 16.00
по ул. Ванина, д. 1-29;
по ул. 40 лет Октября, д. 54-98.