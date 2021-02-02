Гендиректор тамбовской дорожно-строительной фирмы уклонился от уплаты более 16 млн рублей налогов

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора дорожно-строительной фирмы. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией».

По версии следствия, генеральный директор фирмы в период с января 2017 года по март 2019 года включал в налоговые декларации на добавленную стоимость за 2,3,4 кварталы 2017 года, 3 и 4 кварталы 2018 года, а также по налогу на прибыль организации за 2017 и 2018 годы заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими контрагентами по приобретению щебня и битума. Ему удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.