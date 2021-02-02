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В Тамбове второй день устраняют последствия сильного снегопада

Осадки продолжались почти 12 часов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На улицы вывели почти 100 единиц техники

На улицы вывели почти 100 единиц техники

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Очередной снегопад в Тамбове начался 1 февраля в районе 16 часов и продолжался почти 12 часов, завершившись в районе 3 часов 30 минут. За это время выпало порядка 10-12 сантиметров осадков.

Рабочие муниципального учреждения «Спецдосервис» приступили к усиленной работе с вечера 1 февраля. Во вторую смену только за вчерашний вечер было вывезено 667 кубометров снега. На улицах города работало 94 единицы техники, включая 10 единиц привлеченной, и 51 рабочий. Производился вывоз снега с улицы Мичуринская на разных участках, от ул. Куйбышева до ул. Пензенской, ул. Носовская. Также велась очистка от наледи пешеходных переходов и остановочных пунктов, вывоз снежных валов, прометание и обработка проезжих частей и тротуаров, расчистка второстепенных улиц тяжелой техникой.

В первую смену ночью 2 февраля работы велись на ул. Интернациональной, от ул. Железнодорожной в сторону ул. Пролетарской, ул. Коммунальной, ул. Ст. Разина. Проводилась очистка от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов на улицах Рылеева, Магистральная, Чичерина, Авиационная, Бастионная, Интернациональная, Гастелло, 40 лет Октября, Киквидзе, Московская, Чичканова, Моршанское шоссе, К.Маркса, Пионерская, Советская, Мичуринская, бульвар Энтузиастов. Вывозились снежные валы, проводилось прометание и обработка проезжих частей и тротуаров, расчистка второстепенных улиц тяжелой техникой от снега. На линию вышли (включая привлеченную технику) 8 ЗИЛов, 13 КамАЗов, 3 фронтальных погрузчика, 3 самосвала, 9 автогрейдеров, 6 тракторов с прямым ножом, 14 плужно-щеточных тракторов, 3 откачки, 22 единицы спецтехники, погрузчик бобкат, лаповый снегопогрузчик КО-206 («золотые ручки»), трактор Т-150.

- Работы будут продолжаться в течение всего дня, - говорят в пресс-службе администрации города Тамбова. - При этом горожанам стоит учесть, что моментально, особенно в условиях продолжающегося снегопада, почистить все 600 улиц областного центра нереально. Необходимо с пониманием отнестись к временным неудобствам. Особая просьба к автовладельцам: припаркованные на обочинах и во дворах машины не дают возможности в полной мере работать уборочной технике. Бригадам приходится возвращаться, чтобы дочистить там, где остались пропущенные участки, а это дополнительные затраты сил и потерянное время.

По прогнозам синоптиков следующий сильный снегопад пройдет в Тамбове вечером 4 февраля.