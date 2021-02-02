В Тамбовской области пьяная девушка напала на продавца с ножом и требовала сигареты

Днем, 1 февраля, в продуктовом магазине города Жердевка произошло разбойное нападение на продавца магазина. 18-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в магазин с ножом и стала им размахивать, требуя отдать ей сигареты.

Через несколько минут в магазин зашли сотрудники жердевской полиции, которые еще на улице заметили девушку и предположили, что в магазине может быть совершено преступление. Она была задержана и доставлена в отдел полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Как оказалось, ранее девушка дважды привлекалась к уголовной ответственности.

- В соответствии с действующим законодательством ей может грозить до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.