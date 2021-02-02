Тамбовчанин сломал женщине три ребра

1 февраля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение пострадавшей после бытового конфликта в селе Питерское Моршанского района женщине. 29 января 46-летняя жительница села Устье находилась у своей знакомой в селе Питерское. В это время к хозяйке дома зашел 47-летний мужчина. Он поссорился с гостьей и избил ее. В результате нападения у приятельницы хозяйки оказались сломаны три ребра. Пострадавшую доставили в больницу, а после оказания помощи избитая обратилась в полицию. Нападавшего задержали. При опросе он признал свою вину.

- После проведения судебно-медицинской экспертизы и определения степени причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в прошлом году освободился условно-досрочно.