В Тамбове отключат свет на 17 улицах

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 3 февраля отключат электроэнергию на 17 улицах. Причиной тому станут проведение АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.
Света не будет по следующим адресам:
с 9.00 до 16.00
по ул. Воронежской, д. 80-138;
по ул. Л. Чайкиной, д. 11-15;
по ул. Серова, д. 1-23;
по ул. Минаевской, д. 1-9;
по ул. Районной, д. 3-16;
по ул. Летней, д 56-98;
по ул. Воровского, д. 55-100;
по ул. Фиолетова, д. 4-26;
по ул Социалистической, д. 55-100;
по ул. Жемчужникова, д. 465-501;
с 9.00 до 12.00
по ул. Новоселов, д. 80-96;
по ул. Н. Вирты, д. 203-239;
по ул. Щорса, д. 53-92;
по ул. Правды, д. 71-92;
по ул. К. Маркса, д. 408-501;
с 13.30 до 16.00
по ул. Подвойского, д. 9-11;
по Моршанскому ш., д. 3-11.