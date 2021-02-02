В Тамбове отключат свет на 17 улицах

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 3 февраля отключат электроэнергию на 17 улицах. Причиной тому станут проведение АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Света не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 16.00

по ул. Воронежской, д. 80-138;

по ул. Л. Чайкиной, д. 11-15;

по ул. Серова, д. 1-23;

по ул. Минаевской, д. 1-9;

по ул. Районной, д. 3-16;

по ул. Летней, д 56-98;

по ул. Воровского, д. 55-100;

по ул. Фиолетова, д. 4-26;

по ул Социалистической, д. 55-100;

по ул. Жемчужникова, д. 465-501;

с 9.00 до 12.00

по ул. Новоселов, д. 80-96;

по ул. Н. Вирты, д. 203-239;

по ул. Щорса, д. 53-92;

по ул. Правды, д. 71-92;

по ул. К. Маркса, д. 408-501;

с 13.30 до 16.00

по ул. Подвойского, д. 9-11;

по Моршанскому ш., д. 3-11.