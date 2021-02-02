Предприниматель из Липецка поблагодарил тамбовских полицейских за розыск своего исчезнувшего груза

Тамбовским полицейским поступила благодарность от директора липецкой компании «Сталь Союз». Игорь Зайцев поблагодарил их за розыск похищенного металла почти на два миллиона рублей.

В январе этого года водителю грузового автомобиля, который перевозил металл, принадлежащий ООО «Сталь Союз» (Липецк), из одного российского региона в другой, позвонил неизвестный и от лица руководства липецкой компании потребовал разгрузки в городе Тамбове. На одном из складов областного центра водитель оставил товар на сумму 1,8 миллиона рублей и уехал. Когда в Липецке поняли, что произошла кража, и водителя ввели в заблуждение, металл уже перевезли в другое место и реализовали.

Руководство липецкой компании обратилось за помощью к тамбовским полицейским. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову установили место, где был разгружен металл, а также место, куда он был перепродан. Пропавший груз нашли в пункте сдачи лома металлов, откуда его изъяли и вернули законному владельцу.

- Сейчас по факту совершения мошенничества липецкими полицейскими проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.