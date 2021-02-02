Пьяный тамбовчанин на «ВАЗ» протаранил световую опору

Нетрезвый водитель потерял управление Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием пьяного водителя произошла 1 февраля примерно в полночь на улице Ипподромной в районе дома №5 «А» города Тамбова. 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101», будучи нетрезвым, не справился с управлением машиной, выскочил на левую по ходу движения обочину и врезался в световую опору.

- В результате ДТП травмы получила 29-летняя пассажирка «ВАЗ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.