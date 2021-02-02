В Тамбовской гордуме рассмотрят вопрос о замене памятника Ленину на монумент воеводе Боборыкину

4 февраля в Тамбовской городской Думе состоится заседание Совета по монументальному искусству, на котором планируют рассмотреть, по предварительным данным, 5 вопросом. В их числе – предложение жителя областного центра А.С. Новокрещенова о демонтаже или переносе памятника Ленину, который расположен на одноименной площади и установка вместо него монумента, посвященного основателю города воеводе Роману Боборыкину. Помимо этого, члены Совета обсудят планы по установке художественных объектов, которые собирались реализовать в прошлом году, но отложили. Рассмотрят также обращения Почетного гражданина города Тамбова Игоря Николаева о восстановлении памятного знака военным композиторам И. А. Шатрову и В. И. Агапкину и директора АНО «Пограничники Тамбовщины» Сергея Каширина о возведении памятника пограничникам Тамбовщины.