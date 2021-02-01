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Новую величину прожиточного минимума установили на Тамбовщине

Подписано соответствующее постановление
Ксения АЛЕШИНА
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Прожиточный минимум на душу населения составил 10 221 рубль

Прожиточный минимум на душу населения составил 10 221 рубль

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области подписано постановление об установлении новой величины прожиточного минимума на 2021 год.

- Прожиточный минимум на душу населения составил 10221 рубль. Для трудоспособного населения —11004 рубля, пенсионеров — 8740 рублей, детей — 10100 рублей, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Добавим, что величину прожиточного минимума используют при расчете социальных пособий. Также ее применяют для оценки уровня жизни при разработке социальных программ.