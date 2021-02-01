В Тамбовской области хозяин дома до смерти избил гостя, который не хотел уходить

Неподалеку от одного из домов по улице Тимирязева города Рассказово было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Как установили эксперты, причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

По данному факту следователи уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В совершении данного преступления подозревается знакомый погибшего – 47-летний местный житель.

Как установило следствие, вечером 14 января этого года компания мужчин распивала алкоголь в доме у подозреваемого. Среди гостей был и потерпевший, однако хозяин дома был не рад его присутствию и попросил его покинуть жилище. Однако потерпевший не хотел уходить, из-за чего подозреваемый избил его и выпроводил из дома.

- В настоящее время по ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.