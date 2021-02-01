Тамбовчанин получил 200 часов обязательных работ за то, что выгнал на мороз жену и четверых детей

В Жердевском районе местного жителя осудили за жестокое обращение с детьми. Как оказалось, в период с 30 ноября по 26 декабря 2019 мужчина устраивал скандалы в присутствии своих четверых детей и оскорблял их.

А 26 декабря 2019 года, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, он устроил очередной скандал и выгнал их на улицу вместе с женой. Они были вынуждены мерзнуть на улице около часа, и не имели возможности попасть обратно.

- С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый был признан виновным по ст.156 УК РФ и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.