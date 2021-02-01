В Тамбовской области иномарка угодила в кювет: в аварии пострадали три человека

Травмы получили водитель и пассажиры иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 31 января в семь часов вечера на 395 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Мичуринского района. 54-летний водитель автомобиля «Dansun on-DO» не справился с управлением и вылетел в правый по ходу движения кювет.

- В результате аварии водитель и пассажиры автомобиля: мужчины 61 и 55 лет с травмами госпитализированы в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.